大众汽车和滴滴或合作开发自动驾驶汽车

全球最大的汽车生产商—德国大众汽车正在与中国滴滴出行商谈成立合资企业，为后者管理部分车辆，并帮助开发用于滴滴服务的“特定用途”汽车。

据路透社报道，大众汽车一位高层管理人员透露，预计协议将在下月初签署。作为协议的一部分，大众初期将为滴滴出行管理约10万辆新车，其中三分之二将是大众集团旗下的汽车。

大众将与滴滴一道购置部分新车，以便让滴滴扩大车队规模。该人士称，两家公司计划最终合作设计并开发专用汽车。这位消息人士要求匿名，因协议细节尚未公开。

该人士没有透露交易的财务细节，但称若合资公司取得进展，大众将可分得部分营收。

在北京和上海等人口密集的大城市，人们通勤和出门越来越多地依靠约车服务，已经初步显露出抑制私家车保有量的迹象。这可能给现有的汽车厂商带来严重冲击，迫使大众等公司对业务进行改造，寻找未来营收的增长点。

“在这种新的生态系统下，一家汽车企业想要成功就需要知道客户是谁，他们的出行需求是什么，以及应该采取什么策略，”这名管理人士称。

他补充道，该协议最终将让大众获得滴滴的部分用户数据。滴滴在每天向中国用户提供的300万次出行服务中，积累了庞大的客户行为数据。

这位大众高管表示，最终的目标是生产并使用自动驾驶汽车。

大众与滴滴的携手，是滴滴最近与31家汽车厂商与零部件供应商达成广泛联盟以后，开始着手推动的首个已知项目。

滴滴曾表示，将与大众联手在多个方面展开合作，并最终开发用于滴滴服务的特定用途汽车。

上述管理人士称，例如，滴滴多达80%的用户是独自乘车，不需要尺寸较大的四座轿车。

滴滴还预测，今后其车队的多数车辆将为电动汽车。消息人士曾对路透称，该公司已经开始与广汽集团、车和家(CHJ Automotive)合作设计电动汽车。

滴滴的三名主管表示，新的共享市场的最终格局仍不明朗，没人知道汽车制造商和滴滴自身会在其中扮演什么样的角色。

其中一位高层称，对于滴滴而言，如何修理、维护和指挥自动驾驶汽车车队，是仍待解决的问题。

“我们目前的了解是，对于这方面，汽车制造商不是百分之百知道该如何做。滴滴也不知道，”这位高层称。

滴滴发言人称，双方仍在研究如何合作的细节。

“双方可能聚焦于合作建立一个车队经营业务，并研究其它潜在的领域，譬如设计供打车服务的新车型，”该发言人称。

由于未被授权向记者谈论此事，上述滴滴高层要求匿名。

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