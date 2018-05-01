“以为没人看”　四川18名干部拼凑报告遭处罚

四川省内江市东兴区纪委监委在检查各乡镇(街道)领导班子成员2017年述责述廉报告时发现，部分干部的报告存在照抄照搬、相互抄袭的现象：有的把2016年的报告改个时间，就变成2017年的；有的把报告中的“十八大”直接改为“十九大”；有的两份年度总结，95%的内容相似。

据《中国纪检监察报》报道，其中，曹某前后两年的报告，只有两处改动：一个是标题，2016年，曹某的报告标题是《2016年度述责述廉报告》，2017年报告的标题换成了《2017年度履职情况工作报告》；第二处是报告的第一段第三句话，2016年写的是“以‘十八’重要精神思想为指导”，2017年则改为“以‘十九’重要精神思想为指导”。其余的报告内容几乎一个字未变，连缺字少句都一样。

对比完曹某的报告后，工作人员把苏家乡其他几位领导干部的报告与曹某的报告比对发现：苏家乡党委副书记陈某某的报告，与曹某的几乎完全一样，“两人的报告，有95%的内容完全相同”。

陈某某和曹某的报告都是三个小标题，只有第一个小标题略有不同。曹某的是“加强学习 夯实自身思想政治基础”，陈某某的是“加强理论学习 提高拒腐防变能力”，其余两个小标题则完全一样。

“还有一处不同就是最后一段的第一句话，曹某写的是‘作为乡人大主席’、陈某某写的是‘作为党委副书记’。”一位工作人员说。

共18名乡镇(街道)科级领导干部因此被通报批评，其中2名相互抄袭的领导干部被责令作出深刻书面检查和诫勉谈话。

东兴区苏家乡一位干部说。“报告年年交，以为交上去也没人看。没想到，纪委监委会如此认真。”

内江市委常委、市纪委书记、市监委主任黄春江说：“年终述责述廉报告照抄照搬，甚至相互抄袭，是缺乏担当、作风不实的表现。要坚决对干部队伍中的形式主义说不。”

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