台湾拟向美国采购二手M1A2坦克

台湾国防部30日表示，目前正评估向美国采购艾布兰主战坦克A2型号（M1A2战车），预计年底评估完成，届时再向美提需求。有媒体指出，台军将采购108辆二手柴油引擎版本的M1A2坦克。

据中通社报道，当天，民进党籍立委质询时关切台军坦克计划，台湾国防部部长严德发证实，对于下一代坦克的需求一直都存在，会根据规划、预算编列而定，希望采购的坦克数量并不多，目前尚未对美国正式提出，正在磋商评估中，预计年底完成评估。

严德发并指出，此案也不会完全以外购的方式，而是希望比照机舰自造等政策，引进一定的技术自造坦克，希望能在今年底完成评估。

另据报道，2015年台军拟向美国采购约120辆二手坦克，首批坦克将在2020年以前返台；但2016年民进党上台推行“防务自主”政策，拟委台湾研究机构对现役坦克升级，然而传出升级价格反比买二手的M1A2坦克贵，因此决定采购108辆、约两个营的二手柴油引擎版本的M1A2坦克。

不过，也有报道指出，目前台军所使用的巴顿坦克A3型号（M60A3）、勇虎式坦克（CM11）都有车龄老旧的问题，但由于台湾道路、桥梁众多，地形上也以山地为多，缺乏适合坦克运动的开阔平原，M1A2坦克的尺寸及重量都较目前使用的坦克更大更重，是否适合陆军使用受到质疑。

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