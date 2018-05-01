台知情人士：多米尼加断交前一小时才知会

多米尼加今天宣布和中国大陆建交，外交知情人士透露，多米尼加似乎循去年巴拿马和台湾断交的模式，是极为核心和高层所做的决策，并且在决定建交前不久才告知台湾，“极为不厚道”，也透露多中双方从2016年起两度在第三国谈判建交。

据联合新闻网报道，多米尼加受到中国大陆巨额贷款诱惑建交，知情人士透露，中国大陆向多米尼加承诺30.94亿（美元，下同，41.09亿新元）的贷款，包括兴建平价住宅2.2亿、高速公路4亿、铁路铺设16亿、天然瓦斯发电厂3亿、多功能水力发电厂3.5亿、废弃物焚化厂1.74亿、民航中心设置虚拟系统5千万。

据了解，多中双方从2016年下半年就开始做建交协商，一次是2016下半年在欧洲国家，另一次是2017年3月在美洲国家，台湾有掌握讯息，因此外交部前部长李大维去年7月访问多国，次长刘德立同年8、10月到多国访问，但李大维去的时候，多国核心人物外交部长、总统府副部长都称有事没和李大维见面，刘德立第一次去时也没见到，第二次才见到，双方当时有谈到邦交，总统府副部长当时告诉刘德立多国总统决定和台湾维持邦交。

知情人士透露，台湾驻多米尼加大使汤继仁台北时间昨天晚上接到多国代理外交部长通知要约见，因为汤继仁就任后从未被约见，因此紧急联络外交部，外交部全员动员查证，询问多国情报局长、第一夫人与国防部长，但得到的回答都说不知情，次长刘德立也紧急通知多国驻我大使索托，而多国今天早上7点通知台湾政府将与中国大陆建交。

知情人士表示，台湾和多米尼加今年2月签署双边合作备忘录（MOU）后，感觉到后续进展有点慢，有提醒大使要特别警觉，至于两年前警觉到有异今年还赠送悍马车，外交部表示因为当时签了MOU，觉得双方关系回稳，所以才送，但也坦言在那之前的确有点动摇。

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