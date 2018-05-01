美中贸易全国委员会年度报告：美国对华出口为美创造百万就业

美中贸易全国委员会4月30日发布的年度报告显示，美国2017年对华出口在下降两年后开始强劲增长，为美国创造了100万个就业岗位。

据新华社报道，报告显示，目前中国已经成为美国第三大货物和服务出口目的地。2008年至2017年，美国对华货物出口增长了86％，而同期美国对世界其他国家和地区的货物出口增速仅为21％。2007年至2016年，美国对华服务出口增长超过3倍，而同期美国对世界其他国家和地区的服务出口仅增长50％。

报告显示，美国对华出口贸易惠及各州。2008年至2017年，美国有49个州对华货物出口明显增长，其中有17个州增速达三位数。2007年至2016年，美国各州对华服务出口均呈三位数增长，有31个州增速超过3倍。

美中贸易全国委员会会长傅强恩当天在一份声明中说，美国对华出口仍继续为美国经济增长作贡献。他说，希望美国政府通过世界贸易组织等多边框架来解决中美经贸摩擦，也希望双方开展以结果为导向的对话，从而形成有商业价值、可评估的对话成果。

当天，白宫公布了将于近期前往中国就两国贸易关系展开磋商的美国官方代表团成员名单。代表团成员之一、美国财政部长姆努钦日前接受美国媒体采访时表示，代表团计划与中方讨论知识产权、合资企业、贸易不平衡等问题，他对此次贸易磋商持“谨慎乐观”态度。

近期，美国发布对华“301调查”报告，抛出500亿美元征税产品建议清单，之后又考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税。多方学者认为，美国此举有违世贸组织原则和精神，将严重损害全球多边贸易体系。

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