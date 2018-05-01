多米尼加驻华代表独家披露建交内幕：6年前即做出明确决定

2018年5月1日，多米尼加共和国宣布与中华人民共和国建立大使级外交关系，同时断绝与台湾的“外交关系”。当天，多米尼加共和国驻中国贸易发展办事处代表吴玫瑰(Rosa Ng Báez)在接受《环球时报》记者独家专访时表示，随着联合公报的签署，中多两国驻在对方国家的贸易代表处将自动升级为大使馆，两国领导人也将很快任命大使人选，“两国关系将打开新的一页”。她向记者透露称，多米尼加现任总统达尼洛·梅迪纳从2012年执政伊始即做出了和中国建交的“清晰决定”，并从2016年正式开启相关工作，时至今日，“这一任务终于完成”。

据《环球时报》报道，吴玫瑰称，多米尼加现任总统达尼洛·梅迪纳自其2012年上任以来，就做出了推动和中国建交的“明确决定”。但鉴于当时中国大陆和台湾之间的“特殊情况”，这一意向并没有进一步付诸实践。“情况在2016年出现了变化。2016年，中国任命傅新蓉女士作为新一任中国驻多米尼加共和国贸易发展办事处代表，我们和她开始了紧密地合作。我自己亦曾专程返回多米尼加迎接傅新蓉女士，并陪同她与梅迪纳总统会面。正是从那时起，我们开始了建交的各种准备工作”，吴玫瑰对《环球时报》记者回忆称，“时至今日，这一使命终于得以完成，新的任务也即将开始。我们感到非常高兴。”

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