香港工联会发起数千人“五一大游行”  提四大诉求保障劳工权益

“五一”国际劳动节之际，香港工会联合会（工联会）发起数千人游行，提出四大诉求，要求劳工权益得到保障。

据中通社报道，1日上午，湾仔修顿球场早早布置临时舞台，背景板上写有“五一大游行”字样，同时标明四大诉求，包括立即取消强积金对冲、反对扩大输入外劳、反对外判制度和争取全薪产假14周。

游行人士上午10时许在球场分不同队伍集结，手持写有“为权益，争工道”“盈利莫忘员工苦，理应加薪报辛劳”等字样的横幅，高喊“争取标准工时立法，工作生活要平衡”等口号。部分游行者头戴熊猫卡通形象的帽子，意指经常加班造成精神不足的“熊猫眼”。

有游行者将写有“年资”“薪酬”“劳工假期”等的字条置入垃圾桶模型中，幷在接受采访时解释，希望相关合约权益得到更好保障，让劳工分享香港经济发展成果。

香港工联会会长吴秋北对记者表示，工联会此次组织数千人集会，提出各项诉求，特别是要求取消强积金对冲机制，因为这是影响雇员退休的一项安排。政府有诚意和承担，希望商界不要找藉口拖延。

香港工联会理事长黄国发表讲话指，打工仔参与创造社会财富，对经济发展有贡献，就应该分享经济成果。他幷提出，希望特区政府推动香港更好融入大湾区发展，加强同广东省政府沟通，为香港打工仔提供更多就业机会和生活便利。

随后，工联会属下的饮食业职工总会、政府人员协会、服务业总工会、制造业总工会分别由代表上台表达各自诉求，引发台下喝彩响应。

10点45分许，游行队伍从修顿球场出发，幷行至位于金钟的特区政府总部递交请愿书。

据介绍，香港工联会每年都会发起“五一大游行”为劳工争取不同的权益，过往已有不少诉求得到响应，取得了较好成果。



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