南京大屠杀幸存者张翠英离世终年88岁

在中国，又一位南京大屠杀幸存者张翠英老人去世，终年88岁。据中国“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”发布的信息统计，张翠英是今年第11位离世的登记在册的南京大屠杀幸存者。

据北京青年报报道，4月30日晚间，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方微博发布消息称，张翠英老人于4月30日15点46分去世，终年88岁。

微博中透露，张翠英1930年12月18日出生于南京太平门外。1937年，年仅7岁的她为躲避屠杀，跟随父母藏身于芦苇荡。由于怕日本兵认出她是女生，张翠英把头发全部剃掉，母亲则把锅底灰抹在脸上。“当时江边的芦苇沟都是红的，飘着很多尸体。”老人生前在接受媒体记者采访时说，躲在芦苇荡的一个月，她和家人每天吃树根和芦苇草。

随着时间推移，南京大屠杀幸存者的数量越来越少。2017年初，登记在册的幸存者有104人，纪念馆工作人员告诉北青报记者，目前，幸存者在世人数不足百人，平均年龄在85岁以上。

北青报记者在统计南京大屠杀遇难同胞纪念馆发布的信息时发现，仅2018年开年至3月底，已有王翠英、顾秀兰、马淑勤等10位老人相继离世，张翠英老人是今年第11位离开的登记在册的南京大屠杀幸存者。

纪念馆工作人员已于昨天下午派人前往张翠英老人家中悼念，随后还在纪念馆内举行了献花、灭灯仪式。

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