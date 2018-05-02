广西网上互骂变线下百余人斗殴 九人被捕

中国广西壮族自治区南宁市江南区检察院对在当地影响较大的“2·25”聚众斗殴案提前介入引导侦查，近日，该院依法对9名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。

据检察日报报道，今年2月25日晚11点左右，南宁市江南区永和桥附近发生一起多人持械斗殴并致多人受伤的重大聚众斗殴案件。当晚，械斗场面的视频在微信等网络媒体大量转发，引起社会普遍关注。次日，江南区检察院介入引导公安机关侦查取证，并启动快捕机制。

经侦查查明：2月23日，未成年人黄某在网络“说说空间”发布了一段自己录制的“社会摇”四步舞视频，被陆某(女，18岁)发现，陆某以黄某抄袭其原创的“社会摇”四步舞为名，纠集其所在的QQ群成员与黄某在网上互相谩骂。2月25日23时许，黄某与未成年人方某煽动纠集的20多人，与陆某煽动纠集的100多人于江南区五一路永和桥附近交通要道聚集，双方使用烟花弹和长柄刀棍实施聚众斗殴，致使双方多人不同程度受伤。双方斗殴场面被群众用手机拍下，并以微信的形式在网上迅速传播。当晚，个别媒体套用与本案无关的网络图片、视频进行不实报道，严重误导社会公众，引发社会普遍关注。案发后，公安机关迅速抓获多名涉案人员。



免费试阅14天