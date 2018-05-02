赖清德指并吞台湾是大陆的国策 吁共同面对步步进逼 

多米尼加昨天宣布与中华人民共和国建立外交关系，台湾即随宣布终止与多米尼加关系。台湾行政院长赖清德今天上午表示，并吞台湾是中国（大陆）的国策，也是其阳谋，这么多年来他们积极在国际上封锁台湾的生存空间，也挖台湾的邦交国，这些都不是一日的事情。

据自由时报报道，赖清德说，因此他希望朝野能够团结，因为我们的邦交国被挖，或是台湾被打压，影响的是台湾整体的利益，希望国人支持政府，共同面对大陆的步步进逼。

媒体询及多米尼加与台断交，传言大陆是针对赖清德的台独说、要给赖教训，赖清德就此则未回应。



免费试阅14天