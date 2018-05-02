湖北男子持刀打砸 警察连鸣三枪示警后将其抓获

5月1日，有网友发消息称，湖北省咸宁市嘉鱼县自来水公司客户服务中心发生一起突发事件，一名男子持刀在室内打砸。嘉鱼警方接到报警后，前往现场进行处置。据现场目击者拍摄的视频显示，民警在处置过程中，连续鸣枪3次，随后将嫌疑人抓获。

据中国青年网报道，据现场视频显示，多名警务人员持警械将自来水公司客户服务中心围住，现场叫喊声嘈杂。双方在对峙后，一名警察连续向店内射击3次，随后其余警务人员持钢叉及盾牌上前，经短暂搏斗后，将一名男子带出。嫌疑人被带出时，依旧能够站立走动。

5月1日晚，嘉鱼县政府一名值班人员向记者表示称，该事确系当天发生在嘉鱼县。5月2日10时，嘉鱼县公安局称，嫌疑人被当场制服，在抓捕过程中共计鸣枪示警3次，整个过程中并无人员伤亡。

据嘉鱼县公安局政治处一位姓李的警官向记者描述，昨日中午13时许，一名男子手持长度在2尺左右（算刀柄长度）的刀具，砍开嘉鱼县自来水公司客户服务中心门锁，并在内持刀损坏电脑等设备。警方抵达现场后，发现该男子情绪依旧亢奋，在劝说无效后，警方连续鸣枪3次后，现场民警协力将其擒获。李警官称，男子所用刀具类似平常劈竹子用的工具。

李警官表示，所开的3次枪，为示警作用，并未造成人员伤亡，并且经过警方了解，该男子存在精神方面问题。



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