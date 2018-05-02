台湾科学家找到癌细胞恶化转移的关键凶手

许多医师、癌症患者最担心癌细胞恶化、转移到其它器官，台湾中研院研究团队发现癌细胞转移的关键。

据台湾自由时报报道，中研院研究团队发现，癌化肿瘤细胞后期会表现大量的新颖致癌基因（PSPC1），若能抑制它的表现，就能降低癌细胞生长和扩散。

癌症一直是十大死因之首，致死主因多是癌化肿瘤细胞侵袭和转移，常导致多个器官都长出癌肿瘤。

科学界已经知道“转化生长因子β1（TGF-β1）”基因的讯息传递在癌转移的机制上扮演重要角色，但它同时可调节平衡细胞生长机制、另一方面也会促进癌细胞增生、侵袭和转移，因此一直被戏称做“双面角色”，科学界也很难了解它。

中研院生物医学研究所研究员周玉山等人的研究团队利用全基因体分析，找来肺癌、乳癌、肝癌、摄护腺癌等恶性肿瘤，发现许多恶性肿瘤组织中的PSPC1（Paraspeckle component 1）大量表现、并主导癌细胞内的TGF-β1抑制讯息新编程。

研究团队观察发现，当细胞表现低量的PSPC1时，TGF-β1就会抑制细胞增生，但癌细胞大量表现PSPC1时，就会增强TGF-β1转移讯息传递，让癌细胞恶化、转移。

周玉山说，研究结论认为，若能抑制PSPC1的表现，便可降低癌细胞生长和扩散的机率，这也是首次发现这基因在癌症肿瘤细胞内的机制。周玉山说，会把这项研究发现应用在未来製作癌症标靶药物，“PSPC1会是研发药物的新标的”。

这项研究论文已于日前发表在国际期刊《自然细胞生物学》（Nature Cell Biology），同时获选为期刊重点论文，辅以专文介绍。

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