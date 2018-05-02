台湾首部洗钱评估报告出炉 黑钱流到大陆最多 

台湾行政院今天公布台湾首部洗钱及资恐风险评估报告，台法务部长邱太三说明，根据这份报告，台湾深受洗钱“非常高度威胁”的犯罪共有8大类型，包括毒品贩运、诈欺、组织犯罪、贪污、走私、证券犯罪、第三方洗钱、税务犯罪等；“高度威胁”的犯罪则为智慧财產犯罪。

据台湾自由时报报道，这份报告指出，在非常高度与高度威胁的犯罪中，犯罪所得流出前5大国家或地区分别为中国大陆、香港、澳门、马来西亚以及同样并列第5大的菲律宾、印尼及越南；犯罪所得流入前5大的国家或地区分别为中国大陆、香港、澳门、越南及菲律宾。



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