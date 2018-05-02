商人在广西购买执法部门拍卖的肉 在湖南销售被诉

长沙商人张三军在广西购买了执法部门拍卖的罚没肉，却在湖南临澧县销售时被扣，张三军也因涉嫌“生产、销售不符合安全标准的食品罪、销售伪劣产品罪”等三项罪名被诉。

据重庆晨报报道，长沙市雨花区鹏翔肉食经营部从事肉类食品批发经营的商人张三军，2015年和2016年，张三军先后多次通过广西雄信德拍卖有限公司拍得罚没肉，包括牛肉、鸡爪、猪肚、牛百叶等肉类冻品。经广西大新县工商行政管理和质量技术监督局开具的放行条，张三军所拍得冻肉由大新县运往长沙。

《广西壮族自治区非海关监管区查获现场无所有人的应税应证进口货物物品及其运输工具处理细则》中明确了允许对执法部门查扣的走私物品依法公开拍卖；《广西壮族自治区反走私综合治理办法》明确，对查获的走私冷冻类产品通知检验检疫机构实施检验检疫，移交同级工商行政管理部门依法拍卖，拍卖所得款项上交同级财政。

让张三军感到意外的是，从广西正规途径拍得的罚没肉到了湖南“栽了跟头”。

2016年4月，湖南临澧县公安局对购买鹏翔肉食经营部货物的临澧商家进行违法立案查处，张三军向临澧县公安局汇报情况时被刑事拘留。随着公安机关的进一步侦查，最终临澧县人民检察院将张三军列为第一被告，他以涉嫌生产、销售不符合安全标准的食品罪被起诉，之后又追加了一项罪名：销售伪劣产品罪。

张三军的家属向上游新闻记者提供的购买罚没肉制品的相关材料中显示，所有批次的肉制品均有拍卖公告、测试报告（合格）、拍卖成交确认书、办案单位开具的放行条、提货清单等合法手续。

“我们是正规途径，合法竞买购得的货物，为什么广西和湖南就不一样了呢？”张三军的家属认为，在广西是合法的，那么在湖南也理应合法，张三军是无罪的。

裁判文书网食品罪相关案例显示，从2015年至今构成生产、销售不符合安全标准的食品罪全部65个有罪案例，均未发现与张三军有相同或类似的有罪案例，也就是说没有一例执法部门委托拍卖且具有合格测试报告的有罪案例。

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