香港旺角暴乱案再出判决 9名被告暴动罪名成立

2016年2月，香港旺角发生暴乱事件，造成一百多人受伤，其中大部分是警务人员。莫嘉涛等10名被捕男子涉嫌朝警察扔砖头和破坏警车，被控以暴动和刑事毁坏等逾十项罪名。

据海外网援引香港东网报道，香港西九龙裁判法院今天（2日）下午裁定，除被告吴挺恺早前已承认一项暴动罪外，其余9名被告暴动罪罪成。法官将此案押后至本月23日判刑，期间各被告还押。

据报道，涉及3项暴动罪、1项刑事毁坏罪及1项袭警罪的首被告莫嘉涛，有1项暴动罪不成立；涉及1项暴动罪及1项袭警罪的第6被告陈和祥，其袭警罪不成立。该案原有11名被告，但是，其中一名被告李倩怡2017年1月弃保潜逃至台湾地区，其他10名被告依次是莫嘉涛、钟志华、何锦森、霍廷昊、陈和祥、邓敬宗、李卓轩、林永旺、叶梓丰及吴挺恺（17至70岁）。其中，吴挺恺承认一项暴动罪；莫嘉涛则承认一项袭警罪，但否认其余控罪。

早前，多名旺角暴乱参与分子已被判监禁。2017年3月16日，香港区域法院判处3名人员暴动罪名成立，各处3年监禁；2017年8月7日，香港区域法院又判处2名人员监禁3年、一名入教导所；2018年4月11日，香港区域法院判处1名被告因犯“暴动罪”监禁2年10个月。

据了解，2016年2月8日晚10时许，位于香港九龙区旺角山东街和砵兰街交界地带，一些小贩涉嫌非法经营，与到场执法的特区政府食环署职员发生冲突。大批所谓“本土派”人士到现场滋事，并冲击在现场调停的警员。2016年2月9日凌晨，香港旺角山东街与砵兰街交界发生警民冲突，警方一度展示红旗、施放胡椒喷雾，控制场面，有示威者向警员投掷杂物。截至2016年2月9日上午，警方陆续驱散示威人群，方才控制局势。



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