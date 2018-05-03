中国国务委员王毅：中国愿继续在半岛问题发挥应有的积极作用

（早报讯）中国国务委员兼外交部长王毅5月2日在平壤同朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李勇浩举行会谈。

根据中国外交部网站发布的消息，王毅在会谈中表示，中国祝贺半岛北南双方领导人成功会晤并取得重要成果。

他说，中国全力支持朝鲜走出一条符合本国国情的发展道路，集中力量进行经济建设。中国也积极评价半岛局势最近出现的积极变化，全力支持朝鲜致力于半岛无核化目标，全力支持解决朝鲜正当合理安全关切，以及半岛北南双方改善关系。

王毅表示，希望朝美对话顺利举行并取得实质进展，中国愿同朝鲜加强沟通，并继续在半岛问题政治解决进程中发挥应有的积极作用。

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩不久前于3月25日至28日对中国进行非正式访问，并同中共总书记、中国国家主席习近平会晤。

王毅在会谈中也说，中国愿同朝鲜一道，把两国最高领导人的重要共识切实落到实处，加强双方政治外交部门沟通协调，推进中朝双边经贸务实合作，活跃两国人文交流，为新时期的中朝关系不断注入新的活力。

他说，两国领导人的历史性会晤，就传承发展中朝传统友好关系、加强两国战略沟通合作达成新的重要共识，掀开了中朝关系新的历史篇章。两国最高领导人上述共识，为双方在新时期巩固发展中朝关系指明了方向，提供了行动指南。

王毅还表示，中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富。不断传承、发展中朝传统友好关系，是双方的战略选择。

王毅也对金正恩以及朝鲜党和政府高度重视不久前朝鲜重大交通事故造成中国公民伤亡，并全力展开救治和善后处理工作表示感谢。

中国外交部引述李勇浩说，金正恩十分珍惜朝中传统友谊。在新的起点上坚持和发展好朝中友好关系，是朝鲜党和政府坚定不移的立场。朝中两国最高领导人在北京成功会晤，就加强战略沟通合作达成重要共识，在朝中关系史上具有里程碑意义。

他也表示，朝鲜愿与中国共同努力，认真落实好两国领导人共识，密切政治外交部门交流，加强务实合作，推进人文交流，及早筹备办好明年朝中建交70周年纪念活动。半岛北南双方领导人举行的历史性会晤意义重大。朝鲜愿同中国就实现半岛无核化和建立半岛和平机制等问题保持密切沟通，并继续同有关各方加强对话。

同日，王毅前往万寿台向朝鲜已故领导人金日成、金正日铜像敬献鲜花，并参谒中朝友谊塔。

王毅是在5月2日至3日访问朝鲜。

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