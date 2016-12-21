BSI前财富规划员杨家伟四项罪名成立

国家法院法官黄炳鸿，今天下午裁定新加坡瑞意银行（BSI）前财富规划员杨家伟（33岁）的四项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪名全部成立。

法官说，被告是不可靠证人，证词不可信。涉一马公司洗钱案的杨家伟闻判时，神情镇定。

本案今年10月31日起开审。法官在控方九名证人完成供证后，裁定杨家伟表罪成立，而杨家伟也选择上证人栏答辩。12天审讯在上月22日结束，展至昨天让法官裁定杨家伟四项罪名是否成立。

控辩双方目前进入内堂，跟法官讨论判刑日期。

杨家伟四项罪状详情如下：

三项企图妨碍司法公正罪：

一、指他今年3月27日，要男子吴思伟向警方提供假资料，称转入Bridgerock和GTB投资公司的款项是吴思伟的投资。

二、指他在同一天，要凯文向警方提供假资料，称吴思伟转入Bridgerock和GTB投资公司的款项是吴思伟的投资。

三、指他今年3月企图妨碍司法公正，要乔斯（Pinto Jose Renato Carvalho）销毁他的膝上型电脑，以及不要来新加坡，以免被商业事务局传召问话。控状指该台膝上型电脑贮存被告和Amicorp Group交易往来的证据。

有关控状的刑罚是坐牢最长七年，或罚款，或两者兼施。

一项唆使他人妨碍司法公正罪：

指他在同一个月，教唆乔斯蓄意妨碍司法公正，唆使乔斯告诉阿洛伊修斯（Mun Enci Aloysius）若被商业事务局问起，告诉该局他不清楚被告是否与Amicorp Group有交易往来。

如果罪成，刑罚是上述刑罚的四分之一。法官明天下午三点判刑。