马国长巴意外 三罹难者遗体运回新加坡

在马来西亚长途巴士意外中罹难的三名新加坡籍女子，她们的遗体今天凌晨已被送返新加坡。在事故中受伤的五名新加坡籍伤者，已回到新加坡接受治疗。八名死伤者来自两个家庭，其中两名死者是一对母女。

一辆从马国新山开往吉隆坡的长途巴士周六凌晨在麻坡失控高速冲下山坡，造成14人死亡16人受伤。

记者走访马来西亚麻坡中央医院，确认在事故中逝世的新加坡籍死者为三名女子，她们是Hamimah Binte Mammu（43岁），Faridah Binte Tamron和Hazimah Binte Mustafa。

Hamimah的遗体在今天凌晨零时40分左右，从麻坡运返新加坡。她的表哥尤索夫（55岁，自雇者）透露，表妹和她的丈夫带着两个孩子，原本要到吉隆坡过圣诞，表妹过去也不时到马国旅行。他告诉记者，他昨早在面簿上看到这则新闻，家人的WhatsApp群组随后发来消息，他从柔佛哥打丁宜驱车到麻坡确认消息，当他在医院殓尸房看到表妹的名字时，心里难过沉重不已。“我上个星期到新加坡参加婚礼时，才碰见她，那是我们最后一次见面。”

据了解，Hamimah的丈夫Mohd Syed手脚伤势严重，16岁的儿子Muhammad Hilmi脊椎受伤，13岁的女儿Alifah Mohd Syed左腿骨折，手臂脱臼，肺部也受伤。

另外两名新加坡籍死者相信是母女关系。Faridah和丈夫Mustafa Yasin（63岁），与女儿Hazimah和女婿Muhammad Fitri （23岁）一起乘坐长巴到吉隆坡。

Mustafa Yasin和Muhammad Fitri在事故中受伤，他们与其他三名伤者今天凌晨2时左右，由救护车载送返回新加坡接受治疗。

媒体之前报道有六名新加坡籍伤者，但其中的Govinda Raj实为印度籍。据悉，他到新加坡探访亲友，过后搭乘这趟长途巴士到吉隆坡。

此外，有两名在新加坡工作的马国籍男女也在罹难者名单里，他们是32岁的黄国振和38岁的欧宝骄。

黄国振的姐姐黄淑慧（36岁，人事经理）受访时说，弟弟在新加坡工作有七八年，今年3月刚换了工作加入餐饮业。她哽咽地说：“他常常搭夜班车，他说这样比较方便，他下班后搭车，早上到吉隆坡就可以见到家人。”

欧宝骄的姐姐透露，妹妹10年前到新加坡工作，是新加坡永久居民，她的公司在裕廊一带，她在人事部门工作。欧宝骄的姐姐说，由于目前是圣诞假期，家人联络不上公司，因此希望通过媒体通知新加坡的同事和朋友。

长巴公司Goldstar Express的负责人Steven Chong说，公司会安排殡葬业者协助死者家属运送遗体，公司也将协助死伤者办理保险赔偿，由于警方仍在调查案件，公司无法就事后的赔偿数额置评。

新加坡籍罹难者

1. Hamimah binte Mammu（43岁）

2. Faridah binte Tamron

3. Hazimah binte Mustafa（Faridah的女儿）

新加坡籍伤者

1. Mohd Syed （罹难者Hamimah的丈夫）

2. Muhammad Hilmi（16岁，Hamimah的儿子）

3. Alifah Mohd Syed（13岁，Hamimah的女儿）

4. Mustafa Yasin（63岁，罹难者Faridah的丈夫）

5. Muhammad Fitri（33岁，罹难者Hazimah的丈夫）