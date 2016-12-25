麻坡恐怖车祸 三死者下葬 四伤者中央医院治疗

马来西亚麻坡恐怖车祸夺走14条无辜生命，三名本地死者已在今午于蔡厝港穆斯林坟场下葬。新加坡中央医院回复《联合早报》询问时表示，目前有四名伤者在该院接受治疗，四人在重护病房（High dependancy ward），情况稳定。

一辆从马国新山开往吉隆坡的长途巴士周六凌晨在麻坡失控高速冲下山坡，造成14人死亡16人受伤，有三名死者和五名伤者是新加坡人。

三名女死者的遗体今天凌晨送返新加坡并已在下午下葬。在事故中受伤的五名新加坡籍伤者也已回到新加坡接受治疗。

三名死者中包括一对母女Faridah Binte Tamron和Hazimah Binte Mustafa。

Faridah的丈夫Mustafa Yasin（63岁）及Hamizah的丈夫Muhammad Fitri（23岁）是其中两名伤者。今天下午有10多名亲友陆续前去探望他们。

据《联合早报》了解，Mustafa的长女在事发后前去麻坡认领母亲和妹妹的遗体，并将遗体带回国。死者Hazimah是家中幼女，有两个姐姐和一个哥哥。

另一名死者是Hamimah Binte Mammu，她的遗体也已于下午下葬。她的丈夫Mohd Syed手脚伤势严重，16岁的儿子Muhammad Hilmi脊椎受伤，13岁的女儿Alifah Mohd Syed左腿骨折，手臂脱臼，肺部也受伤。

长巴公司Goldstar Express的负责人Steven Chong昨天受访时告诉媒体，公司将协助死伤者办理保险赔偿，由于警方仍在调查案件，公司无法就事后的赔偿数额置评。