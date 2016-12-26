乐龄易计划推出至今 逾10万户家庭加入

（联合早报网讯）为居住在政府组屋的年长者打造更安全和舒适的居住环境的乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE），截至上个月底，已有近10万5500户家庭申请加入。

建屋发展局公布的数据显示，这些家庭当中，约6万3300户家庭在申请参加家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）时一起申请加入乐龄易计划，剩余的约4万2200户家庭则提出直接申请。

2012年7月推出的乐龄易计划，为居民提供的改装项目包括在厕所安装扶手、对地砖进行防滑处理，以及在厕所门槛装置斜坡道。在家居改进计划下受惠的屋主，可在申请参加该计划同时申请加入乐龄易计划。未加入家居改进计划者，家中如果有年满60岁的行动不便者，或年满65岁年长者，也可申请直接加入乐龄易计划。

2007年推出的家居改进计划，旨在为建于1986年或更早的组屋进行内部翻修。该计划由乐龄易计划和另外两个部分组成，分别是基本翻新和选择性翻新。基本翻新项目涵盖更换排污管、提升电力负荷和修补墙上裂缝等；选择性翻新项目则包括翻新厕所与更换垃圾槽盖、木门和铁门等。

建屋局公布的数据显示，截至上个月底，政府已为约22万个组屋单位推出家居改进计划。其中，已有约7万4000个单位完成翻新工作，另有约9万3000个单位的翻新工作正在进行。

不论是选择乐龄易还是选择性翻新项目，居民都可获得高达95％的津贴。

截至今年3月底，政府已分别为家居改进计划和乐龄易计划注资14亿7000万元和3000万元，接下来还会为这两个计划再拨款4亿6400万元和1900万元。