武装部队推出新款军靴和运动鞋

（联合早报网讯）武装部队本月30日推出新款军靴和运动鞋，让军人更好应付作战和训练需求。

新推出的共三款军靴为Altama军靴、Wellco Peruana军靴和Magnum强化军靴，它们将取代2012年使用至今的“边境”（Frontier）军靴。

新的军靴不但更耐用、更快干，抓地力也更强。

运动鞋方面，新推出的款式为Adidas Duramo和New Balance 565运动鞋，分别适用于高弓足（high arch）和扁平足（flat foot）者；正常足弓（neutral arch）的人则可任选一款。

这是武装部队自1995年开始推出专用运动鞋计划以来的第五次改变，上一次是在2014年。

新军靴和运动鞋是武装部队近几年改良军人个人装备措施下推出的最新装备。过去三年里，武装部队已先后改良军人的运动衣裤、行军装备和着装。这些改变不但在安全方面有所设计，舒适程度得到提升，也注意在设计和布料选用方面也更透风。

武装部队军需总长陈君有上校指出，武装部队不断为服役人员寻找更好的配备，让他们应付不同作战环境的需求。他说；“我们考虑了服役人员提出的反馈，也尽可能善用科技，改良个人装备，提高（服役人员的）舒适程度及功效。这提高了服役人员在不同环境中的作战效率。”

服役人员本月30日起可在金文泰军营、甘柏军营、裕廊第二军营、卡迪军营、克兰芝第三军营、巴西拉峇军营、双溪格当军营的营中零售处（eMart），及花柏山战备军人协会和武装部队准尉与专业军士俱乐部（The Chevrons）购买到新军靴和运动鞋。

国防部也透露，明年5月起入伍的新兵将各获分配Altama和Wellco Peruana军靴，每款一双。个别机动部队则将从下个月起获配Magnum强化军靴。