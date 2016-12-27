国防部：仍致力全面落实新澳军事合作协议

（联合早报网讯）我国国防部表示，当局与澳大利亚国防部“仍致力于全面落实”两国今年10月就军事训练和军训区发展签署的谅解备忘录。

国防部是针对近日有关我国在澳洲使用新军事训练区可能因当地农民反对征地条款而出现调整的新闻报道作出上述回应。

据报道，澳洲昆士兰州北部汤斯维尔（Townsville）的农民认为征地条款有欠公平，而且消息来得太过突然，要求澳洲政府考虑征用其他地段。

受影响的农民共23户，澳洲政府计划征用他们的20万公顷土地，相当于我国土地面积近三倍。

澳洲政府已表示，接下来考虑征用原地段以西彭特兰（Pentland）或以北格林韦尔（Greenvale）的地段，替代现有方案。

我国国防部发言人说，据当局了解，澳洲国防部正与土地拥有者就他们所提出的顾虑进行密切磋商。国防部也说：“我们会继续与澳洲国防部就发展军训区事宜密切配合。”

李显龙总理今年10月访澳时，两国就军事训练和军训区发展签署谅解备忘录，让新澳两国联合发展我国已使用了26年的肖尔沃特湾（Shoalwater Bay）和新的汤斯维尔军事训练区。

在新协议下，每年到澳洲进行军事训练的新加坡武装部队人员将从6600人增加到1万4000人，军训时间则从每年六个星期增至18个星期。我国也承诺在未来25年，投入22.5亿澳元（约23.8亿新元）。