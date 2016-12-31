李总理：经济增长约过1% 低于预期但总体表现还不错

（联合早报网讯）我国2016年经济增长率大约超过1％，这低于预期，也料会是全球金融危机以来最低的增长。

不过，李显龙总理指出，考虑到全球经济存在不确定性，新加坡总体而言表现还是不错，经济仍在増长，并且也在创造新工作。

在全球大环境趋向内视，保护主义和本土主义崛起的时代背景下，李总理也呼吁国人抵抗这股浪潮，保持开放，并形容这是“最明智的选择”。

他说：“不论如何，像新加坡这样的小国，不能自我封闭。”

李总理今天发表新年献词，他在献词中一开始就聚焦经济，透露政府对于我国去年全年经济增长率的估计。在经济趋向疲软，国人开始对前景感到担忧之时，他尝试安抚大家的情绪，表示劳动力市场虽然放缓，但我国失业率仍低，并且还在持续创造新的工作岗位。

“我知道很多雇主和工人都很关注，请放心，政府正在密切留意着。”

谈到区域局势，李总理指出，周围的世界则面对许多变化。他说：“这是艰难和动荡的时期。发达国家中本土民族主义在萌芽。科技与全球化的冲击引起了很深的民怨，人们以封闭自己，来抗拒外来竞争。这很可能伤害他们自己，也无法改善生活……我们最明智的选择是保持开放，不断自我创新，在世界上占有一席之地。”

预计贸工部星期二（3日）将公布今年第四季和全年的国内生产总值（GDP）预估数据。

新年献词已上载到总理公署的YouTube平台和李总理各个社交媒体平台，包括他的面簿网页。

公众也可以在zaobao.sg上，看到附有中文字幕的献词视频。