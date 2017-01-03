另外九间学前教育中心推出KidSTART额外援助

（联合早报网讯）幼儿培育署宣布，今年有意在三个试行“幼儿培育辅助计划”地区内的另外九间学前教育中心推出额外援助，让更多家长及孩子受惠。

政府去年3月宣布投入2000万元试行的“幼儿培育辅助计划”（KidSTART) 接下来三年将集合政府和社区资源，让1000名住在红山、牛车水、文礼、达曼裕廊和芽笼士乃的低收入和弱势家庭幼童，及早获得学习、发展和健康方面的支援。

“幼儿培育辅助计划”的其中一个主要环节就是聘请儿童扶持人员（Child Enabling Executive) ，为学前教育中心提供额外的援助。

儿童扶持人员将与老师，社区伙伴及家长合作，为有需要的孩子提供强而有力的辅助，与在该计划下提供的其他性质援助相辅相成。这类额外援助于去年7月开始于上述三个地区的十家获选学前教育中心启动。

若是加上将于今年获得额外援助的九家学前教育中心，获得“幼儿培育辅助计划”额外援助的学前教育中心将在今年底之前增至19间。

幼儿培育署提供的数据也显示，截至去年12月，本地学前教育主要业者已在“幼儿培育辅助计划“下聘请八名儿童扶持人员，提供约250名孩子所需的援助。

社会及家庭发展部长陈川仁今早也走访了位于文礼的一家职总优儿学府幼乐园（My First Skool），与开学第一天陪同孩子前来的家长及孩子们互动。

这间学前教育中心目前共有93名两个月至六岁大的幼童，当中已有至少25名幼童在”幼儿培育辅助计划”下受惠。