新加坡考生在IB会考中表现优异

（联合早报网讯）新加坡考生在去年底的国际中心会考课程会考中，维持亮眼成绩，全国及格率达97.32％，与前年不相上下；考获满分的考生有所增加，共有57人，人数是亚太地区最多。

国际中心会考课程（International Baccalaureate，简称IB）机构今天向各国学校发布去年11月IB专业文凭（IB Diploma）成绩，本地学生明天将领取成绩。

新加坡共有1849名考生参加去年11月的IB专业文凭会考。

根据IB亚太区组织的文告，新加坡去年有57名考生考获45分的满分成绩，人数是亚太地区国家最多，占全球满分者超过一半。全球有94名考生考获满分。前年，我国有48名考生考获满分。

新加坡考生去年97.32％的及格率，比前年略降0.38百分点，但仍高于全球的70％及格率，以及亚太区的91.3％。新加坡学校考生的平均成绩是38.27，也比全球考生的29.21分来得高。

其他考生人数较多的亚太地区国家包括澳大利亚、新西兰、日本和斐济（Fiji）。澳洲是另一个表现优异的亚太区国家，2282名澳洲考生，32人考获满分，及格率为94.07％，

全球共有1万4071多名考生参加去年11月的IB会考。IB专业文凭会考每年5月与11月举行。

本地有22所学府提供IB专业文凭（IB Diploma）课程，包括英华中学（自主）、新加坡艺术学院、新加坡体育学校以及国际学校等。

总部位于瑞士日内瓦的IB机构于1968年成立，宗旨是为学生提供更全方位且强调创意思维的教育模式。相较于四科主修的A水准课程，IB课程要求学生从六组不同领域的课程中分别选择一科，加上核心科目，须修的科目可达九科。