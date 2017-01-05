涉一马公司事件 瑞士安勤银行前经理被控

瑞士安勤私人银行新加坡分行前经理涉一马公司事件，今天被控上国家法院。他有意认罪，法官案展下个星期让他认罪。

瑞士籍的被告斯图尔森埃格（Jens Sturzenegger）是在去年10月5日被捕。他面对16项控状，包括未举报可疑交易及向金融管理局和商业事务局提供假资料。

被告的律师陈其玉向法官要求安排日期，让被告认罪。法官案展本月11日让他认罪。

根据控状显示，从2013年3月21日日至3月25日，有一笔12亿6500万美元的款项转入马来西亚籍富豪刘特佐在瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）的两个户头，被告被指未向商业事务局呈报可疑交易，也未通知金融管理局。

与此同时，有五笔款项在2013年3月间，从Midhurst Trading Ltd和Granton property Holding在瑞士安勤私人银行的户头，转入五家公司的户头。有关的款项可能是犯罪所得，被告被指未向当局举报。

被告也涉嫌提供假资料给金融管理局，隐瞒刘特佐在瑞士安勤私人银行有四个户头，让当局没有调查刘特佐。

被告被指向商业事务局提供假资料，声称不认识刘特佐，隐瞒与刘特佐见面，甚至称是通过媒体的报道才知道刘特佐这个人。

至今共有五人涉及一马公司案被控。瑞意银行前董事经理易有志（57岁）和他的下属谢尤凤（45岁）都已认罪。前者被判坐牢18个星期和罚款2万4000元，后者坐牢两个星期及罚款一万元。瑞意银行前财务策划员杨家伟（33岁）面对的妨碍司法公正罪，在审讯罪成后被判坐牢两年半。还有一名被告洪伟庆（38岁）的案件在审前会议阶段。（人名译音）