新科海事前总裁判14天短期拘留令

新科海事一名前总裁曾昭德（56岁），承认没采取合理的尽责审查，确保现金付款和付款程序是合法的，以致抵触公司法令，被判14天短期拘留令（Short Detention Order）。

被告被指从2008年4月至2010年4月，身为新科海事的董事，已被告知新科海事违法却无视这个信息，没采取合理的尽责审查，确保现金付款和付款程序是合法的。

短期拘留令是以社区为基础的一种刑罚，最长达14天，刑满后犯案记录可被消除。

这起贪污案最先于2014年12月在媒体上曝光，七名前高层相继被控和治罪，被告是第六个认罪且被定罪的被告。

他原面对的另三项贪污罪，今早已被控方申请撤销控状，结果法官判他无罪。

被告通过律师要求下周一（9日）才开始服刑，以处理个人事物。

被告从2008年4月至2010年4月担任新科海事总裁，卸任后担任新科宇航总裁（Singapore Technologies Aerospace），直到2014年6月辞职。

涉案的另六人中，前总裁薛仰德被判坐牢10个月和罚款10万元、前财务总监李瑞清（59岁）被判罚款21万元，前高级副总裁莫锦皇（65岁）被判坐牢20个星期和罚款10万元，前首席营运长韩友光（59岁）坐牢六个月和罚款八万元。前集团财务总监王德莲（58岁）已认罪但尚未判刑。

公司前业务总裁陈蒙成（64岁）不认罪进行审讯。他的案件已审结，订下周五让控辩双方陈词。（人名译音）