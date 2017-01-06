Electrolux召回受爆裂事故影响的煤气炉

（联合早报网讯） 伊莱克斯玻璃面煤气炉多次发生爆裂事故，伊莱克斯将召回受影响的型号。

新加坡标新局（SPRING Singapore）今午发文告指出，四个受影响的伊莱克斯（Electrolux)玻璃面煤气炉型号是EGT9637CKP、EGT7637EGP、EGT7637CKP 和 EGT7627CKP。

四款型号些都是通过煤气管输送煤气的煤气炉，2014年至2016年间在本地售卖。

标新局接获的投诉包括煤气炉在启动时玻璃面爆裂和发生小型爆炸，也有一名使用者在其中一起事故中遭烫伤。标新局正在对上述事故展开调查。

伊莱克斯发言人回应《联合早报》询问时指出，并会召回受影响的煤气炉，也会为受影响的顾客提供全额退款。

部分受影响的顾客是在入住新屋时，发展商就已预设受影响的煤气炉。伊莱克斯将和相关的地产发展商接洽，寻求退款方案。

发言人说：“受影响的煤气炉型号都经注册、符合本地的法律和条规，并且是在相关单位的许可下于本地出售……由于产品都经过认证，这次事故并非因产品缺陷而起。”

伊莱克斯去年4月起已和标新局密切合作，并将携手彻查爆裂事故。

顾客可拨打热线67273613或电邮至customer-care.sin@electrolux.com申请退款。