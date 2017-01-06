预订私巴应用Beeline推出新功能

（联合早报网讯）预订私人快捷巴士服务的应用Beeline推出已超过一年，为提高使用率，该应用最近增添新功能，包括让用户能“召集人马”，“主宰”私巴业者是否开辟新服务路线。

Beeline应用（app）由政府科技局（GovTech）和陆路交通管理局于2015年8月合力推出。该应用采用的是“众包”（crowd-source）交通服务概念，公众可在Beeline网站或应用上建议所要搭乘的巴士路线，及想抵达目的地的时间，只要在同一时段有足够相同路线的提议，私巴业者就会考虑启动这条新巴士路线。

政府科技局数据科学署司长刘丰源日前接受《联合早报》访问时指出，上述运作方式碰到的一个难处是，虽然有一定数量的人建议了某条路线，但当私巴业者开启路线后，真正买票的乘客可能寥寥无几。这造成业者蒙受亏损，也是人力与物力资源的浪费。

政府科技局人员于是为Beeline设计新的“众启”（crowd-start）功能，并在去年12月推出。

有了新功能，私巴业者可根据公众的建议规划新路线，但无须立即启用。业者可把这些服务路线列出在应用上，并标明车票价钱。有兴趣“启动”该路线的公众可选择预购车票，并先付定金，只要有足够的人数在限期内预购，巴士路线就会启动。

但若在限期内没有足够人数购票，业者无须投入资源开辟一条新路线，而车票的定金也将全数退还。

刘丰源说：“这样一来，业者在开启新路线时将更有保障，推出巴士路线也能持续更久，对有需要的乘客有利。此外，希望更多业者能因此考虑参与Beeline平台，从而为大众提供更多巴士路线，促进Beeline的使用率。”

刘丰源也指出，“众启”功能将能给公众更多主宰权，若他们有兴趣启动某条路线，可鼓励身边的同事及邻居去预购车票，或是在社交媒体上“宣传”。