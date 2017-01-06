10天内五起逆向行驶案件 一人被捕三人助查

（联合早报网讯）过去10天内共出现至少五起逆向行驶案件，交通警局已逮捕一名涉案司机，另有三人正协助调查。

交警发文告说，被逮捕的是一名30岁男子。他涉嫌于昨天（5日）凌晨1时26分在亚逸拉惹高速公路（AYE）朝大士方向的路段逆向行驶。警方展开调查后，在危险驾驶的罪名下逮捕他。

另外三名正在协助调查的也皆为男性司机，最年长者为85岁。他涉嫌在上个月28日中午时分，在勿洛北1街朝勿洛北3道的方向的路段逆行。

在发生于本月2日上午8时35分的事故中，28岁的司机相信在中央高速公路（CTE）北上实里达高速公路（SLE）的路段行驶途中车子失控。他的车子打转撞上道路分界堤，车身过后朝交通行驶反方向停下。

本月5日的另一起事故中，一名42岁司机中午时分在加文纳路（Cavenagh Road）朝武吉知马路方向行驶时，疑错误转入反方向行驶的车道。

警方目前仍在调查余下一起发生于本月2日的逆向行驶事故，一辆汽车当时在桥门通道（Gateway Drive）朝西城购物中心（Westgate）行驶的路段逆行。

五起事故中都没有人命伤亡。

交警指出，逆向行驶是危险行为，当局会对蓄意犯案者采取严厉行动。交警也提醒驾车者在公路上行驶时提高警惕，注意路况及留意交通指示牌和道路指标。如果发现逆向行驶的车辆，应放慢车速，亮起前大灯引起对方注意，并闪避该车辆以免发生撞击。一旦安全，驾车者也应向警方报案。