陈庆炎总统明日访问柬埔寨

陈庆炎总统明天（8日）起应邀到柬埔寨和老挝进行一个星期的国事访问，这是我国元首时隔约13年后再次访问这两个国家。

根据外交部发出的文告，陈总统此行分成两个部分，他会从明天至11日访问柬埔寨金边和暹粒；紧接着于11日续程到老挝，到访万象和琅勃拉邦（Luang Prabang），这趟行程14日结束。

这是陈总统第一次以国家元首身份访问柬埔寨和老挝，也是我国总统第二次对这两个国家进行国事访问，已故前总统纳丹曾在2003年出访柬埔寨和老挝。

文告指出，此行肯定了新加坡和这两个国家长久以来的友好的关系。陈总统会在明天下午抵达柬埔寨首都金边，他此次是应柬埔寨国王西哈莫尼之邀出访。

陈总统明晚也会在金边的索菲特酒店（Sofitel Hotel）举办招待会，与旅居柬埔寨的新加坡人见面。

柬埔寨政府会于星期一上午在金边王宫为陈总统举行欢迎仪式，国王西哈莫尼会在同日晚上设国宴款待陈总统。除了西哈莫尼以外，陈总统访问柬埔寨期间还会同太后莫尼列和首相洪森会晤。

陪同总统出行的还包括总统夫人徐美娟、卫生部长颜金勇、国会议员李美花和杰乐·大卫（Darryl David）。总统办公室、外交部和卫生部的官员也会随行。总统顾问理事会主席比莱（J Y Pillay）会在这期间代执行总统职务。