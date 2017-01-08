12万6000多人使用技能创前程培训补助

（联合早报网讯）自政府去年初为所有年满25岁的新加坡人提供第一笔“技能创前程”培训补助后，一年内为支付课程学费而动用补助户头款项的国人只占获得补助者总数的少于一成，约6％。

最新数据显示，截至去年底，约200万名拥有补助户头的新加坡人当中，使用补助以学习新技能或自我提升者有12万6000多人。

精深技能发展局今午在发布有关“技能创前程”培训补助（SkillsFuture Credit）的最新数据时，以“稳定进展”评估补助措施的实行。精深局局长黄子鹏提醒说，国人应该先了解自己的技能与培训需求，在确定培训与职业发展目标后才好好规划如何使用补助，500元培训补助没有期限，不用急着用完。

他说：“使用技能创前程培训补助的新加坡人越来越多，自措施一年前推出以来，人数呈稳定上升趋势，令我们感到鼓舞。精深局将继续将优质的课程加到课程指南中，目前国人在报读1万8000多项课程时也已可动用补助，选择相当广泛。”

数据也显示：

● 年轻国人动用较多补助，年龄介于25岁至29岁的新加坡人平均动用最多补助，每人大约400元。

● 已使用培训补助者中，有34％用了超过一次，即代表报读至少两项课程。

● 约6％报读网络课程，多数是年轻人。

● 资讯通信科技（ICT）课程最受欢迎。