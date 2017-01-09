装甲运兵车遭港扣留 黄永宏医生:李显龙总理已致函梁振英

尽管由商业船运公司运送，遭香港海关扣留六周的装甲运兵车及其装备是新加坡政府的资产，享有国际法承认的国家主权豁免权（sovereign immunity）。因此，香港特区政府理应归还这批军备。

国防部长黄永宏医生在国会上回答五名议员的口头询问时，提出上述论点。他透露，李显龙总理已就事件致函香港特首梁振英，香港当局已回复说调查在进行中，需要一些时间完成，香港政府会按照其法律处理事件。

黄永宏说，我国欢迎香港的有关回应。

国家资产享有主权豁免权意味着一个国家的资产不应遭另一个地方扣押或充公，因为各国都是平等独立的，一个国家不受另一地管辖。这个国际法原则受多个国家和地区的法庭承认，包括新加坡、香港和英国。

去年11月21日，由商业船运公司APL负责运输的九部新加坡武装部队泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车及其装备，于台湾举行例常海外军训后启程运回国。岂料，这批军备两天后停靠香港葵涌货柜码头时，遭当地海关人员扣查。九部装甲车并没有装弹药或敏感设备。

事件发生后，国防部已阐明我国的主权权利，要求香港当局归还这批新加坡武装部队的资产。过去两个月，我国政府也透过代表律师和新加坡驻香港总领事数次通知香港当局，遭扣留的装甲车及其装备是新加坡政府的资产，因此不该受任何约束。