新加坡柬埔寨签署两项谅解备忘录

新加坡和柬埔寨今天签署两项谅解备忘录，促进两国在医疗和职业培训方面的合作。在柬埔寨进行国事访问的陈庆炎总统和柬埔寨首相洪森见证了签署仪式。

我国工艺教育咨询私人有限公司（ITE Education Services，简称ITEES）今天在和平宫（柬埔寨首相办公处）同柬埔寨劳动和职业培训部签署谅解备忘录，协议在两年内助柬埔寨训练80名教师成为“培训教官”（Master Trainers）。

培训重点分为资讯通信科技、电子和自动化科技三大方面。

柬埔寨共有1466名技能和职业专科学院教师，80名被选中的教师先会在金边接受一个星期的训练，再到新加坡完成两个星期的课程。这些教师完成培训后会把所学的知识转授给另外240名同事，以扩大合作效益。

这次的合作估计耗资约80万元，其中约45万元由淡马锡国际基金会资助，其余的经费则来自柬埔寨政府。

另一方面，陈笃生医院2014年1月首次与金边市甘密医院（Calmette Hospital）签署谅解备忘录，过去三年在创伤护理方面为柬埔寨医生和护士提供训练。两家医院也在今天签署新的谅解备忘录，扩大未来三年的合作。

两家医院会把合作触角伸向新的领域，包括增强加护护理、改善医疗品质，以及促进医疗领导和发展。