电动脚踏车须向陆交局注册

（联合早报网讯）电动脚踏车车主在今年较迟时候须向陆路交通管理局注册，所有在公路和公共路径行驶的电动脚踏车须挂上注册车牌，以方便当局更有效执法，加强取缔使用不合格或非法改装电动脚踏车的违例者。

总理公署、外交部兼交通部高级政务部长杨莉明在国会为活跃通勤法案（Active Mobility Bill）提出二读时说，当局将继续监督情况，如果有必要，将考虑要求其他电动的个人代步工具也向当局注册。

活跃通勤法案下午在国会三读通过，正式赋予陆路交通管理局更大及更广泛的执法权力，遏制和取缔鲁莽使用脚踏车和其他个人代步工具的违例行为，也对付出售不合格代步器材及违例改装器材的商家。

陆交局的活跃通勤执法人员今后可当场开罚单给违例者，并有权没收不符规格的代步器材，也可进入涉嫌违法改装器材或售卖不合格器材的商店检查，提高执法的有效性。

鲁莽使用个人代步工具横冲直撞、对他人安危造成威胁的骑士今后将受到严惩，违例者可面对罚款最高5000元或监禁最长六个月，或两者兼施。

一旦发生意外，骑士若没有停车施予援助，可被罚款最高3000元或监禁最长12个月，或两者兼施。

此外，销售不合格代步器材及违例改装器材者也会面对更重的处分，可罚款最高5000元或监禁最长三个月，或两者兼施。展示或为不合格代步器材打广告的商家则可罚款最高1000元或监禁最长三个月，或两者兼施。

政府在去年4月宣布全盘接受活跃通勤咨询小组的建议，允许普通脚踏车及其他个人代步工具如电动滑板车和电动踏板车（hoverboard）等在人行道上使用，电动脚踏车则只限在脚踏车道、共用道和公路上行驶。

骑士也须遵循车速限制，在人行道的速度不可超过每小时15公里，在脚踏车道和共用道骑行则不可超过每小时25公里。

此外，电动滑板车等个人代步工具也禁止在公路上使用，以保障骑士和其他驾车者的安全。

杨莉明指出，虽然好些公众对行人安全表示关注，但当局认为不应禁止脚踏车和其他个人代步工具在人行道上使用。

她指出：“骑脚踏车和使用个人代步工具是个方便和有效的短程交通方式，包括往来巴士转换站或地铁站的‘第一及最后一英里路程’（first and last mile journey）。这对我们过渡到减少用车、以公共交通为中心至关重要。”