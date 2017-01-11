交响乐团音乐总监水蓝宣布卸任

水蓝宣布卸下新加坡交响乐团音乐总监一职，他的任期至2019年1月结束，新加坡交响乐团董事局已成立遴选委员为乐团物色下一任音乐总监。

现年60岁的水蓝是在1997年接过创团音乐总监朱晖的棒子，成为新加坡交响乐团第二任音乐总监，今年正好是他与乐团的第20个乐季。他受访时说：“这个决定有不舍，但没有犹豫，因为对我和乐团来说，都是件好事。乐团需要有新的人带领它迈向另一高峰，我则希望有多点时间陪伴家人。而且我觉得乐团目前在各方面都很稳定，是我选择离去的最佳时候。”

水蓝的小儿子水言去年刚出生，大儿子水宁今年11岁，水蓝表示他下来的人生规划将以孩子和家庭为重。“在新加坡交响乐团度过的20年是很珍贵的，我和董事局、管理层和乐团之间合作无间。我该做的、能做的都做了，我坚信乐团要有进一步的发展，就必须要由新的人来带领。”

水蓝强调，新加坡交响乐团在他心中有特殊位置，卸任后，他将不再担任其他乐团的音乐总监。水蓝目前也已卸下哥本哈根爱乐乐团首席指挥和国立台湾交响乐团艺术顾问一职。

新加坡交响乐团董事主席吴友仁对水蓝的决定表示“难过”，他说：“过去20年，水蓝把新加坡交响乐团打造成亚洲最优秀的乐团之一。他从一开始就很清楚自己的目标，在原则和艺术水平上从不妥协，同时又是一个很体恤很肯为人着想，让人深受启迪的领导者。他决定离开我很难过，但我也期待看到，在找到胜任的接班人后，乐团将迎来许多新的可能。”

乐团董事局预计从公开招聘到成功物色到新总监需要至少三年时间，这期间，乐团会请来更多的客卿指挥；水蓝卸任后，乐团总裁庄学鹏将在过渡期暂时兼管乐团的艺术决策。