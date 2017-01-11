涉一马事件前银行分行经理认罪被判坐牢及罚款

涉一马事件的瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理，今天认罪后被判坐牢28个星期及罚款12万8000元。

瑞士籍的被告斯图尔森埃格（Jens Fred Sturzenegger）面对16项控状，他是首名涉一马案被控的外国人。

除了未举报可疑的转账交易，被告也向金融管理局和商业事务局提供假资料，谎称不认识涉一马丑闻的马来西亚籍富豪刘特佐等。

从2013年3月21日至25日，约有12亿6500万美元（约18亿新元）的款项转入瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行的两个户头。

这两个户头在记录上的实益拥有人是马国商人陈金龙。刘特佐被指利用户头进行转账交易。被告清楚有关的转账可怀疑，却未遵守指示，向金管局和商业事务局呈报。

与此同时，有五笔可能是犯罪所得的款项在2013年3月间，从Midhurst Trading和Granton Property Holding在瑞士安勤私人银行的户头，转入另五家公司的银行户头Midhurst Trading和Granton Property Holding银行户头的实益拥有人也是陈金龙。

为了使金管局不会查到刘特佐，被告教唆银行合规部门主管欣蒂提供关于银行四个户头的假资料给当局。隐瞒银行与刘特佐进行交易。

被告也涉嫌在去年9月23日至10月12日间向商业事务局提供假资料，以免当局调查他和刘特佐的关系，导致当局没调查刘特佐涉及四个户头的交易。

他谎称不认识刘特佐，并且从未与他见面等。

瑞士安勤私人银行新加坡分行去年10月已遭金管局撤销商人银行执照，勒令停业。

至今共有五人涉及一马公司案被控。瑞意银行前董事经理易有志（57岁）和他的下属谢尤凤（45岁）都已认罪。前者被判坐牢18个星期和罚款2万4000元，后者坐牢两个星期及罚款一万元。

此外，瑞意银行前财务策划员杨家伟（33岁）面对的妨碍司法公正罪，在审讯罪成后被判坐牢两年半。他将向高庭上诉。还有一名被告洪伟庆（38岁）的案件在审前会议阶段。（部分人名译音）