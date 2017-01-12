我国地铁系统的可靠度表现去年进步30％

我国地铁系统的可靠度表现去年进步了30％，从前年的列车每行驶13万3000公里有一起小故障改善至每17万4000公里一起。

在今早举行的第三届基础设施维修论坛上，交通部常任秘书彭建强发言时透露了地铁系统可靠度的最新数据。

他表示，有信心地铁业者能达到基础建设统筹部长兼交通部长许文远在上届基础设施维修论坛上所设下的可靠度目标，即到2018年时，列车每行驶40万公里才有一起小故障。

彭建强指出，各地铁线都在去年的至少一个季度中达到了当局设下的每行驶20万公里有一起小故障的中期目标，这其中包括南北和东西地铁线第四季的表现。

他也特别提到东北线的进步，该地铁线去年第一季的可靠度是每行驶9万3000公里发生一起小事故，下半年则突破了每行驶30万公里发生一起。

但彭建强也指出，服务延误超过30分钟的严重故障次数在过去三年却持续增加，因此有必要继续努力，进一步改善地铁服务的可靠度。

此外，政府在未来五年将拨出200亿元兴建新地铁线，另外也会投入超过40亿元，用于更新、提升与扩充现有的地铁资产。

彭建强说，政府在新地铁融资框架下接手管理更多地铁资产，也会随之在地铁系统上注入更显著的投资。

他指出，陆路交通管理局即将招标添购66列新地铁列车，以取代1987年在南北线及东西线启用至今的列车。这两条地铁线使用近30年的电力供应系统也会进行大规模的更换与提升工程。

“相信电力供应系统的提升将减少因电力故障而造成的地铁服务延误事故。”

另外，政府也会着手更换武吉班让轻轨系统使用约17年的列车、供电轨、信号系统等资产。

彭建强也说，政府会在地铁系统的维修与管理方面多善用科技，也会拨款资助研发预测性及自动化维修，和系统设计与提升有关的研究计划。