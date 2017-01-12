电影《偷天对决》粉丝会 姜栋元与2000粉丝一起庆生

将在本月18日迎来36岁生日的韩国帅哥姜栋元，今天（12日）提早在狮城庆生，2000个粉丝为他唱生日歌，欧巴开心不已。

韩国两大帅哥姜栋元和金宇彬，今天在狮城宣传电影《偷天对决》（Master），同行的还有导演曹义锡。

三人傍晚7时10分亮相狮城大厦外的广场，现场挤满近2000个粉丝，女生居多，一见两位帅哥现身，立即喊破喉咙。

两位欧巴在台上的一举一动，都能牵动粉丝的神经，引起他们尖叫，哪怕只是一个微笑或一个挥手的动作。粉丝的尖叫声大到翻译小姐根本听不到导演和两位主角在说什么，主持人必须频频呼吁粉丝冷静。

有三个幸运女生上台玩游戏，有趣的是，游戏中排名第三的女生，看见是导演将礼物送给她时，一脸的失望，并用恳求的眼神望着偶像姜栋元，不过她最终还是从导演手中接过礼物。后来这个女生看见金宇彬颁奖给到第一名的女生时，送上拥抱，她不仅羡慕不已，更是难过得快哭了。姜栋元见状，立即上前拥抱她，该女生脸上终于绽放笑容，并激动得眼眶泛泪。

片商嘉华院线为18日将迎来36岁生日的姜栋元准备了惊喜，送上生日蛋糕，并请现场2000个粉丝以韩语为欧巴唱生日歌，令姜栋元又意外又感动。

姜栋元许愿《偷天对决》本地票房旺旺，最后导演和两位主角与全场大合照，为粉丝见面会画下美丽的句点。