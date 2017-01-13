榜鹅设立首个建屋局访客中心

建屋发展局在榜鹅市镇广场设立首个建屋局市镇内的访客中心，让公众一览中心展厅内的多媒体内容，了解榜鹅怎么从过去的渔村摇身变成现在充满绿意的生态市镇。

名为“榜鹅知新坊”（Punggol Discovery Cube）的三层楼访客中心比邻榜鹅水滨坊（Waterway Point），面积约400平方公尺。

除了进一步了解榜鹅的历史，公众也可以透过现场的互动触屏了解榜鹅的不同组屋项目特色，还有榜鹅水道的小常识。

访客中心二楼也设有5.8米长的信息图墙，透过图文并茂的呈现方式介绍榜鹅的发展史，尤其是政府如何为榜鹅打造永续生活环境。

现场的多媒体装置还收录了著名科学家爱因斯坦曾经到访过榜鹅一带的有趣小常识。

建屋局发言人表示，榜鹅是本地首个生态市镇，具独特性，这也就是为何会选中榜鹅设立首个建屋局市镇内的访客中心。

公众可从这个星期天起开始前去访客中心参观，多了解榜鹅的历史和未来的发展。

另一方面，建屋局也将在后天推出“Our Heartland Trails"手机应用，透过小常识、互动问答和小游戏让公众更熟悉榜鹅和勿洛市镇。

例如，公众可以透过应用了解榜鹅区的27个地标，例如拥有百年历史的古屋马蒂尔达屋（Matilda House）。