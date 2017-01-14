陈总统：新加坡企业应趁早进军柬埔寨和老挝市场

柬埔寨和老挝的经济目前还处于起步阶段，陈庆炎总统认为，新加坡企业应趁早进军这两个充满潜力的市场。

陈总统是在今天结束对柬埔寨和老挝的国事访问前，在琅勃拉邦（Luang Prabang）接受随行媒体的访问时，鼓励本地公司尤其是中小型企业到这两个国家发展。

陈总统指出，过去几年柬埔寨和老挝的经济增长每年维持在6％至7％左右，而且有丰富天然资源，是具备潜力的市场。

柬埔寨去年从未开发国家晋升成为中底收入国家，而老挝也希望能在2020年之前脱离未开发国家的行列。

陈总统说，柬埔寨和老挝的经济刚起步，我国企业若不趁早，而是等到较迟阶段才进军这两个市场，到时当外资一齐涌入时就必须面对强烈竞争，如同现在的越南市场一样。

过去一个星期，陈总统先后与柬埔寨国王西哈莫尼和首相洪森，以及老挝国家主席本扬和总理通伦会晤。他透露，两国领导人都对新加坡抱持积极态度，而且也非常希望能增加同新加坡的双边贸易及鼓励我国企业到当地投资。

陈总统说：“新加坡在这两个国家已建立起很强的品牌，我们应该善用这一点，此外新加坡的强项正好符合柬埔寨及老挝的需求。”这包括医疗、教育、物流、服务和旅游业，以及人力发展等。

陈总统将在今天较迟时候返回新加坡。