榜鹅市镇未来三年增加6500个组屋单位

（联合早报网讯）截至去年年底，建屋发展局已在榜鹅市镇建造大约4万3000个组屋单位，未来三年预计增建另外6500个新单位。

自2007年加入“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland）翻新计划后，榜鹅市镇居民人口在2016年3月已达到11万8100人，比2007年3月的5万2700人多出超过一倍。

今早出席榜鹅市镇广场（Punggol Town Square）开幕仪式的副总理兼国家安全统筹部张志贤致辞时透露，榜鹅市镇过去10年已建造超过2万6000个组屋单位，以及大约5800个私人住宅单位。

张志贤也指出，建屋局去年11月已成立由不同政府机构组成的团队，征询居民的意见，理解他们对广场的需求。

他说：“大家提议超过300个供居民能够参与的社区活动。我们已在今年安排一系列活动。无论是运动项目、食物或是音乐活动，大家都能在参与活动的同时打造一个独立又富有活力的榜鹅。”

毗邻榜鹅水道（My Waterway@Punggol）的榜鹅市镇广场占地1620平方公尺，能容纳大约1000人。

广场设有户外和室内空间，无论天气好坏都能举办活动，居民也可从广场清楚看到周围景色。除此之外，能容纳大约280人的饮食场所Starker Q也将在4月投入运作。

位于广场的“榜鹅知新坊”（Punggol Discovery Cube）访客中心也在今早正式开幕。这是首个组屋区访客中心，让公众通过中心展厅内的多媒体内容，了解榜鹅如何从渔村变成充满绿意的生态市镇。