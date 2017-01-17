14家金融机构推出新计划帮助高负债国人

14家金融机构下周将联合推出一项新计划，帮助高负债国人减轻还债压力。

这个债务整合计划计划（Debt Consolidation Plan ，简称DCP）是配合政府收紧无抵押贷款限制的措施。参与计划的金融机构可以买下客户在其他机构的全部无抵押贷款，包括信用卡、个人贷款、无抵押透支（unsecured overdraft）和备用信贷，并根据客户情况，为其制定最长10年的还款计划。

这样一来，客户不必分头偿还不同机构的贷款，还款利率也得以统一。此外，整合债务的银行还将为客户提供相当于一个月薪水的无抵押信用额度，帮助他们应付日常开支。

新加坡银行公会指出，所有提供无抵押贷款的金融机构都参与了这项计划，其中包括星展、华侨和大华这三家本地银行，以及马来亚银行、花旗银行和渣打银行等外国银行。

根据计划规定，年收入介于2万元至12万元、个人净资产少于200万元，且无抵押贷款总额超过12个月薪水的国人，都可以向金融机构申请加入计划。

前年4月，新加坡金融管理局出台无抵押贷款限制，规定国人未偿还的无抵押贷款总额不得超过两年薪水，以改善本地家庭负债情况。今年6月起，这个顶限将降至18个月薪水；到了2019年6月，则降至一年薪水。