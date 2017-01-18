榜鹅、盛港和武吉班让建四所大型托儿所

幼儿培训署宣布今年在榜鹅、盛港和武吉班让兴建另四所大型托儿所，预计2018年中投入服务，它们共能增添2700个托儿所学额。其中，两所位于榜鹅的大型托儿所，各拥有1000个学额，落成后相信是本地规模最大的托儿中心。

这四所大型托儿所由三家主要业者（anchor operator）经营。

两所各拥有1000个学额的榜鹅大型托儿所，分别由人民行动党社区基金会（PCF）和职总优儿学府幼乐园（My First Skool)经营。

幼乐园也会经营拥有300个学额的武吉班让大型托儿所，而设有400个学额的盛港大型托儿所则由馨乐园（Kinderland）教育服务财团管理的乐心儿（Skool4Kidz）经营。

政府是2015年5月宣布在裕廊、榜鹅、盛港、兀兰和义顺兴建大型托儿中心。加上新宣布的四所，本地由主要业者经营的大型托儿所增加至九所。

社会及家庭发展部长陈川仁今早为盛港的乐心儿大型托儿所主持动土仪式。

盛港的乐心儿大型托儿所坐落在盛港河滨公园（Sengkang Riverside Park），面积4000平方公尺，是本地首个设在公园内的托儿中心。建筑设计犹如一座“小山丘”，并与周围环境融为一体。孩子除了有更宽敞的学习空间，还有机会在校园内与大自然接触，认识各种植物和蝴蝶的生长过程。