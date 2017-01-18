本地首个智能通行联合会成立

多项智能通行技术将在南洋理工大学校园展开测试，例如，车内装置的智能屏幕会提前通知开车者即将路过的收费闸门，以及哪里有道路工程或交通阻塞等。开车者抵达停车场前也能预先知道哪一层楼有几个空置的停车位，以及收费详情等。

南大与荷兰恩智浦半导体（NXP Semiconductors）公司星期三宣布成立智能通行联合会（NTU-NXP Smart Mobility Consortium），专门测试和研发这类智能通行技术。这是本地首个这类型的联合会。

共12个合作伙伴还包括新科工程（ST Engineering）旗下的新科动力（ST Kinetics）、松下（Panasonic）、美国软件公司红帽（Red Hat）和汽车系统制造商Schaeffer以及Denso。

联合会成员在名为“车对任何物体通讯”（vehicle-to-everything，简称V2X）的无线通讯科技上各有强项，而所有测试和研发由V2X技术支持。V2X指的是车与车、车与交通灯或公路摄像机等智能基础设施、车与行人等方面的通讯，从中获得即时路况、道路及行人等各方面的信息，达到更安全的驾驶以及减少拥堵等各种目的。

政府探讨的第二代无闸门公路电子收费系统（ERP）科技，也是利用这个V2X科技。