卫生部全面整合公共医疗体系

（联合早报网讯）卫生部将把现有的六个区域医疗系统整合为三个，以集合资源，为社区内的病患提供更全面的医疗服务。现有的服务短期内不受影响，但整合完成后，病患的转介过程将更便捷。

区域医疗系统整合正在进行中，预计于明年初完成。

现有的六个区域医疗系统包括西部的裕廊保健集团、北部的亚历山大保健集团、东部的东部医疗联盟、西南部的新加坡国立大学医学组织，东南部的新加坡保健服务集团，以及中部的国立健保集团。

在整合计划下，规模较小的裕廊保健集团将并入新加坡国立大学医学组织，形成西部区域医疗系统。东部医疗联盟将并入新加坡保健服务集团，形成东部区域医疗系统。亚历山大保健集团则会并入国立健保集团，形成中部区域医疗系统。

为确保每个区域系统都有一套包含基层医疗、社区医院，和急诊医院的完整系统，卫生部也将在西部设立全新的国大综合诊疗所集团。它将接管新保集团综合诊疗所和国立健保集团综合诊疗所属下的五家综合诊疗所。

整合完成后，公众可在同一个区域医疗系统内，依据各阶段的需求，获得更快速全面的转介服务。

例如，目前规模较小的区域医疗系统如裕廊保健集团属下只有黄廷方综合医院和裕廊社区医院。医院病患病情减轻后，必须到其他集团属下的综合诊疗所进行跟进治疗，转介过程耗时耗力。并入新加坡国立大学医学组织后，病患就可以通过内部转介，在同一个区域系统内获得不同阶段的医疗服务。

卫生部长颜金勇在卫生部今天发出的文告中说，卫生部过去几年来已显著改善整体的医疗系统，但新加坡即将面对更多医疗方面的挑战，卫生部绝对不能放慢改革的脚步。

“这次的整合计划将协助我们应付未来的医疗挑战。我坚信这能确保各机构更有效地集合资源和加强服务水平，也进一步建立以病人为本的医疗系统，应对国人不断改变的需求。”