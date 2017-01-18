总理：亚细安成员国须不断加强各领域合作

全球局势充满令人不安的变数，一些国家甚至倾向于脱离国际社会独断独行。李显龙总理指出，在这样的国际环境中，亚细安对于东南亚来说犹如一搜重要的救生艇，成员国须不断加强各领域合作，达成互惠互利。

李总理今晚出席于香格里拉酒店举行的第36届亚细安旅游论坛开幕晚宴时，强调了维持区域合作的重要性。他指出，去年发生多起重大国际事件，如英国脱离欧盟、美国总统选举和欧洲不满情绪高涨，欧洲一体化进程受到质疑，多国也否定国际秩序中相互合作妥协的重要性，倾向于单方面推进自身利益，导致国际局势充满变数。他说：“在这样充满不确定性的国际环境中，亚细安是我们所有人的重要救生艇。”

由十个东南亚国家组成的亚细安今年庆祝成立50周年，配合这一里程碑，亚细安成员国今晚也联合推出 “Visit ASEAN@50”的金禧观光宣传活动，鼓励国际游客前往东南亚国家，目标是在今年内吸引多10%的国际访客人次，达1亿2100万人次。

李总理说，这是“完全有可能达成的目标”，并呼吁各成员国除了致力于透过宣传活动吸引旅客，也必须努力创造更多有利于旅游业的条件。这包括加强来往亚细安国家的航班趟次、加强航空网络，带动游轮旅游业以及培养更多旅游业所需人才。

亚细安旅游研究协会将推出两项奖学金计划，新加坡、马来西亚，泰国和印度尼西亚的四所大学也将提供奖学金，协助培养亚细安旅游业人才。