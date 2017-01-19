大士汽车高架桥2月18日通车

（联合早报网讯）与大士西延长线部分地铁轨道“二合为一”建造的大士汽车高架桥将在下月18日通车，预料它将有助舒缓先驱路的繁忙交通流量，也为大士一带日后的发展铺路。

陆路交通管理局发文告宣布，沿着先驱路而建、连接至大士南3道的大士高架桥已建好，定2月18日（星期六）清早6时启用，为大士一带的企业和上班族提供更大的交通便利。

这条与大士西延长线（Tuas West Extension）部分轨道结合兴建的汽车高架桥，“夹”在地铁轨道和地面车道之间，共用同个地基和桥柱，这样的设计在本地是首创。

它全长约4.8公里，是大士西延长线部分工程之一，其中与地铁轨道结合建造的路段约长2.4公里。

陆交局指出，有了新高架桥，车辆可避开繁忙的先驱路，为前往大士南的驾车者提供多一条道路选择。

新桥也将支持大士区内的长期发展，包括未来的大士码头以及其他位于大士、大士南和先驱一带的新工业发展项目。

它共设有五条引桥（ramp），其中两条为上桥道，三条下桥道。沿途将会有指示牌引导驾车者通往目的地，陆交局在通车当天也会调派交通指挥员到场协助。

另外，陆交局也说，全长约7.5公里的大士西延长线也已建好。这条新地铁线的四个站原定去年底启用，但鉴于提升后的南北线列车信号系统需更多时间进行更广泛测试，陆交局早前宣布延迟至今年第二季通车。