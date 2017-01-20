南北与东西线轨枕更换工程完工

前后用了四年在南北与东西线进行的轨枕更换工程终于大功告成，上月底完工的东西线列车可在今年3月底前完全解除车速限制，让列车穿行更顺畅。

南北线的轨枕更换工程已在2015年完工。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早为南北与东西线的轨枕更换工程主持完工仪式。他也在一个纪念牌匾上签名，这个牌匾将设在金文泰地铁站。

SMRT是从2013年8月起展开轨枕更换工程，把接近30年前、沿着南北与东西线200公里长的轨道铺设的18万8000个旧枕木，全部换成混凝土轨枕。

上月20日，金文泰站西向轨道的最后一批枕木已更换成混凝土轨枕。新的轨枕不但比较耐用，工程完工后，也有助改善车程时间，为乘客提供更顺畅的车程。

陆交局副局长（基础设施与发展）蔡崇庆说：“更换轨枕是我们更新与改善南北与东西线的其中一个重要工程，下来几个月，南北线的列车信号提升工程以及供电轨更换工程也将完工，这些对最老旧地铁线进行的更新与提升工程，加上业者实行更严格的维修机制，将带来更可靠、舒适及更快速的车程。”

SMRT地铁执行董事李遴伟说：“在列车每天继续照常运作的同时，展开如此广泛的更新工程是一项挑战。有近1000名陆交局、SMRT和承包商的职员不懈地工作，及时完成轨枕更换工程，我们要感谢他们的努力和坚持，也要谢谢乘客在我们实施临时车速限制、地铁提早结束及周末延迟运作期间，给予耐心。”