本地指挥家黄佳俊出任德国乐团首席指挥

本地青年指挥家黄佳俊2018/19年乐季将出任德国纽伦堡交响乐团（Nuremberg Symphony Orchestra）首席指挥。

自去年5月赢得第五届马勒国际指挥比赛后，黄佳俊获选参加杜达梅尔实习计划（Dudamel Fellowship），加入美国哥伦比亚艺术家管理公司（Columbia Artists Management Inc.），接着在德国、中国、日本、美国等大舞台粉墨登场。

去年10月，他临危受命，与纽伦堡交响乐团合作呈献肖斯塔科维奇《第五号交响曲》，打动纽伦堡观众，更受到乐团管理层及乐团成员的青睐，成为下一任首席指挥人选。

黄佳俊将接替英国指挥Alexander Shelley，后者的合约今年夏天结束。

明年3月，黄佳俊将以候任首席指挥的身份指挥乐团呈献两场音乐会。明年8月，他才将正式以首席指挥身份在乐团知名系列“Nuremberg Classic Open Air Concert”登场。

乐团执行与艺术总监Lucius Hemmer在文告中表示：“我们成功签下黄佳俊这位正走向国际顶尖行列的年轻指挥家。他将以他的创意能量与无与伦比的音乐性帮助乐团成长。”

纽伦堡交响乐团成立于1946年，历任首席指挥包括Othmar Maga、Georg Schmohe与Jac van Steen。1993年，乐团凭《美女与野兽》的电影原声带赢得葛莱美奖“最佳流行器乐表现”。